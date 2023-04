Il Paradiso delle Signore 7: nozze Gemma – Roberto, gli inviti sono pronti | Trama 17 aprile 2023

Anticipazioni puntata 146 Il paradiso delle signore 7 di lunedì 17 aprile 2023

Gemma (Gaia Bavaro) annuncia le sue nozze alle amiche Veneri, mentre gli inviti per il matrimonio sono già pronti. Clara (Elvira Camarrone) non vuole più fingere di avere Francesco (Christian Roberto) come corteggiatore. Marcello (Pietro Masotti) è amareggiato per il comportamento di Adelaide (Vanessa Gravina) e se la prende con Salvatore (Emanuel Caserio).

Umberto (Roberto Farnesi) si insospettisce del comportamento della Contessa. Vittorio (Alessandro Tersigni) propone a Maria (Chiara Russo) di essere la nuova stilista del Paradiso, mentre Vito (Elia Tedesco) sogna di portarla con lui in Australia. Si riapre infine il caso dell'incendio della fabbrica: i colpevoli vengono arrestati mentre Tancredi (Flavio Parenti) ringrazia il fratello Marco (Moisé Curia) per aver mantenuto il suo segreto riguardante quella fatidica notte.