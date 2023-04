Il paradiso delle signore 7: Umberto cerca Adelaide e Flora ci resta male | Trama 18 aprile 2023

Anticipazioni puntata 147 Il paradiso delle signore 7 di martedì 18 aprile 2023

Il caso dell’incendio della fabbrica di Matilde (Chiara Baschetti) è stato riaperto e Tancredi (Flavio Parenti) è preoccupato per le conseguenze. Roberto (Filippo Scarafia) nota il feeling tra Gemma (Gaia Bavaro) e Marco (Moisè Curia) e capisce che i due non hanno mai smesso di amarsi. Vittorio (Alessandro Tersigni) deve incontrarsi per forza con Matilde per motivi di lavoro, mentre Umberto (Roberto Farnesi) tenta di rintracciare Adelaide (Vanessa Gravina) e Flora (Lucrezia Massari) di conseguenza reagisce male.

Alfredo (Gabriele Anagni) desidera che Irene (Francesca Del Fa) conosca la sua famiglia, mentre Vito (Elia Tedesco) deve trovare il momento giusto per chiedere a Maria (Chiara Russo) di trasferirsi in Australia con lui. Matilde viene chiamata per fare una deposizione, ovvero esporre la sua versione sulla notte dell'incendio al mobilificio; Tancredi cerca di dissuaderla dal cercare la verità.