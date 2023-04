Il paradiso delle signore 7: Marco scopre che Gemma è incinta ma… | Trama 20 aprile 2023

Anticipazioni puntata 149 Il paradiso delle signore 7 di giovedì 20 aprile 2023

Marco (Moisè Curia) dice a Gemma (Gaia Bavaro) che non parteciperà al suo matrimonio. Marcello (Pietro Masotti) riceve una telefonata da Adelaide (Vanessa Gravina) che, tuttavia, non conforta il giovane. Quest’ultimo si sfoga con Ludovica (Giulia Arena), mentre Umberto (Roberto Farnesi) si mette sulle tracce della Contessa. Alfredo (Gabriele Anagni) incontra la sua famiglia ma senza Irene (Francesca Del Fa). Vito (Elia Tedesco) vuole dire a Maria (Chiara Russo) di partire insieme per l’Australia.

Elvira (Clara Danese) deve affrontare l'esame di guida e chiede a Salvo (Emanuel Caserio) un'ultima lezione pratica… e succede qualcosa di inatteso! Marco scopre che Gemma è incinta ma crede che sia di Roberto (Filippo Scarafia). Tancredi (Flavio Parenti) intima a Vittorio (Alessandro Tersigni) di non fomentare più Matilde (Chiara Baschetti) sulla questione dell'incendio in fabbrica.