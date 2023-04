Il paradiso delle signore 7: ansia per Adelaide, sembra essere sparita | Trama 24 aprile 2023

Anticipazioni puntata 151 Il paradiso delle signore 7 di lunedì 24 aprile 2023

Matilde (Chiara Baschetti) chiede aiuto a Vittorio (Alessandro Tersigni) sulla questione dell’incendio. Roberto (Filippo Scarafia) cerca di capire se Gemma (Gaia Bavaro) e Marco (Moisè Curia) siano ancora legati. Alfredo (Gabriele Anagni) ha lasciato Irene (Francesca Del Fa) e non intende perdonarla dopo la bugia detta dalla Venere. Clara (Elvira Camarrone) avvisa l’amica che stavolta Alfredo vuole delle scuse e non si farà più prendere in giro.

Armando (Pietro Genuardi) ritorna da Londra dopo aver ritrovato Agnese (Antonella Attili) e la piccola nipotina acquisita. Ludovica (Giulia Arena) e Marcello (Pietro Masotti) sono ancora preoccupati per Adelaide (Vanessa Gravina), che sembra essere sparita. Flora (Lucrezia Massari) invece scopre Umberto (Roberto Farnesi) sull'aver continuato a fare ricerche per ritrovare la Contessa. Matilde infine incontra il maggiordomo per chiedere dettagli sulla notte dell'incendio e sembra che i suoi dubbi in merito svaniscano…