Il paradiso delle signore: Marco, “tra me e Stefania è finita” | Trama 4 aprile 2023

Anticipazioni puntata 137 Il paradiso delle signore 7 di martedì 4 aprile 2023

Marco (Moisè Curia) confida al fratello che la sua storia d’amore con Stefania (Grace Ambrose) è finita. Ezio (Massimo Poggio) propone una collaborazione a Vittorio (Alessandro Tersigni) mentre Clara (Elvira Camarrone) scopre che Francesco (Christian Roberto) è innamorato di Maria (Chiara Russo). Anche Clara rivela al siciliano di avere una cotta ma non rivela l’identità del misterioso ragazzo. Alfredo (Gabriele Anagni) invece chiede a Irene (Francesca Del Fa) di sposarlo, mentre Adelaide (Vanessa Gravina) si confronta con Marcello (Pietro Masotti) e gli dice di essere preoccupata per un’amica in fin di vita che si trova all’estero. Seguici su Instagram.