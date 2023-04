Il paradiso delle signore 7: Gemma scopre che Marco e Stefania si sono lasciati | Trama 5 aprile 2023

Anticipazioni puntata 139 Il paradiso delle signore 7 di mercoledì 5 aprile 2023

Ezio e Veronica (Massimo Poggio e Valentina Bartolo) sono venuti a conoscenza della fine della relazione tra Marco e Stefania (Moisè Curia e Grace Ambrose) e decidono di non dire nulla a Gemma (Gaia Bavaro). Vito (Elia Tedesco) vuole riconquistare Maria (Chiara Russo) e chiede scusa a Francesco (Christian Roberto) per aver mentito per tutto questo tempo.

Alfredo (Gabriele Anagni) riceve un invito a cena da parte della famiglia di Irene (Francesca Del Fa). Ezio e Vittorio (Alessandro Tersigni) danno il via alla loro collaborazione mentre Matilde (Chiara Baschetti) ci rimane molto male quando scopre che Conti si è dissociato dalla Palmieri senza dirle nulla. Gemma infine scopre che Marco e Stefania non stanno più insieme.