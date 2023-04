Il paradiso delle signore 7: Italo dà un importante consiglio ad Adelaide | Trama 6 aprile 2023

Anticipazioni puntata 139 Il paradiso delle signore 7 di giovedì 6 aprile 2023

Una brutta notizia sconvolge Adelaide (Vanessa Gravina), mentre Maria (Chiara Russo) è sempre più arrabbiata con Vito (Elia Tedesco); Francesco (Christian Roberto) vuole approfittare della situazione per dichiarare i suoi sentimenti alla siciliana. Umberto (Roberto Farnesi) pone un out out a Vittorio (Alessandro Tersigni) con tempi brevi: la vendita del Paradiso Market a Conti oppure la chiusura imminente. Ezio (Massimo Poggio) scopre il motivo per cui la figlia e Marco (Moisè Curia) si sono lasciati. Adelaide invece intende partire con Marcello (Pietro Masotti) per un viaggio molto delicato, ma Italo le suggerisce di lasciare Milano da sola…. Seguici su Instagram.