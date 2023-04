Il paradiso delle signore 7: Gemma e Marco, verità nascosta | Trama 7 aprile 2023

Anticipazioni puntata 140 Il paradiso delle signore 7 di venerdì 7 aprile 2023

Marcello (Pietro Masotti) riceve una brutta sorpresa proprio nel momento in cui stava per partire con Adelaide (Vanessa Gravina). Clara (Elvira Camarrone) suggerisce a Francesco (Christian Roberto) di dichiararsi a Maria (Chiara Russo), mentre Salvatore (Emanuel Caserio) non è di questo avviso.

Francesco scrive una lettera di confessione a Maria per potersi dichiarare, ma la missiva viene intercettata da Vito (Elia Tedesco) che, gelosissimo, aggredisce il rivale. Gemma (Gaia Bavaro) sembra aver perso le speranze con Marco (Moisè Curia), vedendolo solo come un amico, mentre lui dichiara di non dimenticare mai Stefania; una verità nascosta però lega la Zanatta con il Sant'Erasmo…