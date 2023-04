Il paradiso delle signore 7: anticipazioni dall’1 al 5 maggio 2023 | Ultime puntate!

Ecco le trame del Paradiso delle signore relative alla prima settimana di maggio. Si tratta delle ultime sinossi per quanto riguarda la settima stagione della fiction daily, che il 5 maggio conclude il suo ciclo e ci dà appuntamento a fine estate!

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 1 a venerdì 5 maggio 2023

Le ricerche fatte sulla notte in cui venne incendiata la fabbrica Frigerio rinfocolano i sospetti di Vittorio su Tancredi. Marco annuncia che partirà presto per un lavoro in America. Irene è sempre più gelosa di Alfredo e Clara ma, bloccata dall’orgoglio, non prova a rimediare ai suoi errori. Agnese comunica il suo addio al Paradiso e vorrebbe che Armando si trasferisse con lei in Inghilterra, ma lui è molto titubante. Gemma sviene davanti alle veneri ed è costretta ad ammettere che aspetta un bambino.

Irene ha in mente un piano per scoprire se ad Alfredo interessa realmente Clara. Salvo inizia a vedere Elvira con occhi diversi. Vittorio trova un’idea per contrastare la concorrenza della Galleria Milano Moda: lanciare una linea di abiti maschili al Paradiso. Per allontanare Ludovica il più possibile da Marcello, Ferdinando le propone un matrimonio immediato. Intanto Ezio scopre che Veronica ha sempre saputo del suo tradimento e intuisce perché Gloria si è trasferita in America.

Irene ha un chiarimento con Alfredo e ora finalmente sa cosa vuole da lui, mentre Clara soffre in silenzio per la piega che stanno prendendo gli eventi. Ezio capisce che Gloria è stata costretta a dirgli addio e, poiché la ama ancora, non ha più alcuna intenzione di continuare a fingere con Veronica. Nel frattempo, alla Galleria Moda Milano, fervono i preparativi per l’inaugurazione e Matilde, per un problema sorto all’improvviso, chiede aiuto a Vittorio. Gemma continua a non dire la verità a Marco e lui, sempre più sospettoso nei confronti di Roberto, fa una scoperta inaspettata.

Marcello è tornato dal suo viaggio a Ginevra: ha ritrovato Adelaide e porta con sé il suo segreto. Maria scopre che Vito ha dei problemi con il suo lavoro in Australia e prende una decisione sul loro futuro. Il giorno prima dell’inaugurazione della Galleria Milano Moda, Vittorio fa gli auguri a Matilde; Tancredi, che ha intercettato quel momento di vicinanza fra i due, appare molto irritato. Marco affronta Roberto accusandolo di essere un traditore e minaccia di dire tutto a Gemma che, a sorpresa, si presenta a Villa Guarnieri e gli rivela una mezza verità sul suo stato interessante.

Marcello fa una gradita sorpresa a Salvatore: pagherà tutte le cambiali della Caffetteria. Salvatore festeggia e, finalmente, invita Elvira a uscire con lui. Armando prende una decisione sul suo futuro. Marcello rivede Ludovica per la prima volta dopo il suo viaggio, ma scopre che è sposata. Dopo un chiarimento con Roberto, Marco si dichiara a Gemma, la quale ammette che il figlio è suo. Vittorio ha scoperto qualcosa su Tancredi, ma non sa se rivelarlo a Matilde. Intanto, di fronte al Paradiso, brilla l'insegna della Galleria Moda Milano: Vittorio dà un'ultima occhiata alla festa che si sta svolgendo oltre la vetrina e scompare nel buio.