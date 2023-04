Il paradiso delle signore 7: Gemma e Marco, lui ha i primi dubbi. Presto la verità?

Nelle attuali puntate de Il paradiso delle signore 7, Da quando Gemma (Gaia Bavaro) ha ricevuto la proposta di matrimonio di Roberto (Filippo Scarafia), le cose sembrano andare per il meglio per entrambi e – nonostante il ritorno di Marco (Moise Curia) – il futuro della giovane venere e del suo bambino appare sereno e privi di ostacoli. Ma è davvero così?

A Casa Colombo, fervono i preparativi: a breve saranno pronti gli inviti per le nozze e Gemma annuncerà il suo matrimonio con Roberto alle Veneri; tra loro ci sarà chi come Irene (Francesca Del Fa) continuerà a sospettare del legame tra la Zanatta e Landi, e anche Roberto stesso inizierà a notare la sintonia tra Gemma e Marco pensando che il loro legame sia ancora vivo…

Trame Il paradiso delle signore 7: Marco ha dei dubbi sul rapporto tra Gemma e Roberto

Un ragionamento apparentemente insensato, dal momento che il giovane Sant’Erasmo – determinato a dimenticare Stefania (Grace Ambrose) – continuerà a parlare di Gemma come di un’amica, fino a che non sarà Marco stesso a comunicare alla Zanatta che non prenderà parte al suo matrimonio: siamo proprio sicuri che si tratti di semplice amicizia?

La risposta non tarderà ad arrivare, a giudicare dall’inquietudine che il giovane Sant’Erasmo mostrerà quando scoprirà che Gemma è incinta. Ma l’uomo penserà che sia di Roberto e i dubbi svaniranno, almeno inizialmente.

In un secondo momento, non convinto della dinamica dei fatti, Marco avrà infatti dei dubbi sul rapporto tra la venere e Landi, ma lei insisterà nel dire che il figlio non è suo. Riuscirà Gemma a mettere a tacere tutti i dubbi del giovane giornalista tornano a Milano degli Stati Uniti? Seguici su Instagram.