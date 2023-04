Il paradiso delle signore 7: Irene e Alfredo, come finisce?

A Il paradiso delle signore 7, quando Alfredo (Gabriele Anagni) ha lasciato Irene (Francesca Del Fa), la capo commessa è profondamente amareggiata e triste per la sua situazione sentimentale. Tutto ciò è stato aggravato dal repentino avvicinamento del suo innamorato con Clara (Elvira Camarrone), che – pur non avendo alcuna intenzione d’intromettersi tra l’amica e il suo allenatore – prova dei sentimenti per lui. Riuscirà la piccola venere col pallino delle due ruote a resistere ad Alfredo?

Irene sarà sempre più gelosa del suo bel magazziniere e Clara ma, bloccata dall’orgoglio, non proverà a rimediare ai suoi errori. Sempre più sospettosa, però, Irene elaborerà un piano per scoprire se ad Alfredo interessi realmente la sua coinquilina. Se è vero che “ogni riccio è un capriccio”, allora la nostra capo commessa avrà proprio un diavolo per capello all’idea di poter perdere l’uomo di cui è innamorata per una leggerezza dettata dall’insicurezza.

Irene avrà un chiarimento con Alfredo e finalmente saprà cosa vuole da lui, mentre Clara soffrirà in silenzio per la piega che prenderanno gli eventi. È dunque un ritorno di fiamma definitivo quello tra la bionda capo commessa e il magazziniere più affascinante del Paradiso delle Signore? La piccola Clara dovrà ormai mettersi in un angolo? Tutto lascia presagire proprio questo ma guardiamo il finale di stagione della nostra amata fiction e lo sapremo! Seguici su Instagram.