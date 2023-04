Il paradiso delle signore 7: Marco e Gemma di nuovo insieme?

A Il paradiso delle signore 7, dopo il mancamento di Gemma (Gaia Bavaro) in presenza di Marco (Moise Curia) e Roberto (Filippo Scarafia) in redazione, la venere rossa è stata costretta a rivelare il suo stato interessante all’editore del Paradiso Market, che è rimasto piuttosto scosso dalla notizia: cosa farà il giovane Sant’Erasmo ora che si ritrova solo dopo la fine della sua storia con Stefania (Grace Ambrose) e con la sua ex fidanzata ad un passo da lui (in un momento in cui è particolarmente vulnerabile)?

È presto detto: Marco annuncerà una partenza imminente per lavoro in America, mentre Gemma sverrà davanti alle veneri e sarà costretta ad ammettere che aspetta un bambino! Nonostante ormai la notizia sua sulla bocca di tutti, la Zanatta continuerà a non dire la verità al giovane Sant’Erasmo e lui, sempre più sospettoso nei confronti di Roberto, farà una scoperta inaspettata…

Anticipazioni Il paradiso delle signore: Marco si dichiara a Gemma

Perplesso e confuso sull’attuale situazione di Gemma e del suo futuro sposo, Marco affronterà Roberto accusandolo di essere un traditore e minaccerà di dire tutto alla Venere che però, a sorpresa, irromperà a Villa Guarnieri e gli rivelerà una mezza verità sul suo stato interessante.

Colpo di scena finale: dopo un chiarimento con Roberto, Marco si dichiarerà a Gemma, la quale ammetterà finalmente che il figlio di cui è in attesa è proprio il suo. C'è un futuro per i due?