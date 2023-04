Il paradiso delle signore 7: Vittorio e Matilde vicini alla verità?

A Il paradiso delle signore 7, la riapertura del caso dell’incendio al mobilificio ha nuovamente gettato nell’angoscia Matilde (Chiara Baschetti) e dunque quest’ultima sembra appoggiarsi molto al marito Tancredi (Flavio Parenti), vero responsabile dell’accaduto. Ma siamo sicuri che il piano architettato dal conte di Sant’Erasmo per non farsi scoprire sia infallibile? La risposta è no perché ci sono fin troppe persone coinvolte nella vicenda e perché Vittorio (Alessandro Tersigni), insospettito dal susseguirsi degli eventi, ha iniziato ad indagare.

Anche Matilde presto sarà animata dai sospetti sul marito e chiederà aiuto a Vittorio, che non si farà pregare. La Frigerio incontrerà il maggiordomo (che aveva a lungo cercato) per approfondire cosa successe la notte dell’incendio e così i suoi dubbi sembreranno svanire…

Anticipazioni Il paradiso delle signore 7: Vittorio Conti “detective”!

Pare insomma che Tancredi si sia mosso bene per far sì che il caso venga insabbiato! Questo però non basterà a Vittorio, che noterà il conte discutere proprio col maggiordomo che Matilde era riuscita a contattare . E sarà lì che suoi sospetti sulla colpevolezza del marito si acuiranno!

Vittorio sarà dunque determinato a proseguire nella ricerca della verità sul coinvolgimento di Tancredi nell'incendio del mobilificio Frigerio e incontrerà una persona che confermerà i suoi dubbi: che sia davvero arrivato il momento della verità? Quel che è certo è che noi non perderemo occasione per riparlarne prestissimo.