Il paradiso delle signore, anticipazioni dal 24 al 28 aprile 2023

Presto vedremo un uomo intento ad accorgersi di qualcosa di importante, un gradito ritorno e un ultimatum… ma non solo! Ecco le trame del Paradiso delle signore relative all’ultima parte di aprile:

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 24 a venerdì 28 aprile 2023

Matilde, animata dai sospetti sul marito, chiede aiuto a Vittorio. Roberto cerca di capire quale sia il vero legame tra Gemma e Marco. Alfredo ha lasciato Irene e non intende fare un passo indietro a meno che lei non gli chieda scusa. Clara avvisa la Cipriani che questa volta Perico è deciso a tenere il punto. Nel frattempo è tornato Armando da Londra dove ha trascorso qualche settimana con Agnese. Ludovica e Marcello sono preoccupati per Adelaide, che da giorni non dà notizie di sé, mentre Flora scopre che Umberto le ha mentito in merito alle sue ricerche sulla Contessa. Matilde incontra il maggiordomo, che aveva a lungo cercato per approfondire cosa successe la notte dell’incendio e i suoi dubbi sembrano svanire.

È il 25 Aprile e il Paradiso lo festeggia con un’iniziativa a scopo benefico. Ma è anche il giorno della gara di Clara: la ciclista è pronta alla sfida, ma tornerà a casa con una brutta notizia. Elvira finge di considerare Salvo solo un amico. Flora è pronta a dare un ultimatum a Umberto: o dimentica Adelaide o tra i due è finita. Marco e Gemma sono sempre più legati e Roberto è il primo ad accorgersene. Vittorio nota Tancredi discutere col maggiordomo che Matilde era riuscita a contattare e i suoi sospetti sulla colpevolezza del marito si acuiscono.

Trame Il paradiso delle signore: a sorpresa, riecco Agnese!

Alfredo si è offerto di accudire Clara che ha avuto un incidente durante la gara ciclistica e Irene scopre che Perico la vuole evitare. Marcello chiede aiuto a Umberto per rintracciare Adelaide e spera che sia Ludovica ad accompagnarlo a Ginevra. Ne frattempo, Salvo viene a sapere che mamma Agnese vuole restare a Londra per sempre. Roberto lascia che sia Marco ad accompagnare Gemma alla visita medica ed è l’occasione di un ulteriore avvicinamento tra i due. Il giovane Sant’Erasmo confessa a Matilde di essere molto scosso dalla vicinanza con Gemma.

Vittorio è determinato a proseguire nella ricerca della verità sul coinvolgimento di Tancredi nell’incendio del mobilificio Frigerio. Armando è molto indeciso se trasferirsi a Londra con Agnese. Marco è sempre più legato a Gemma, ma ancora non vuole ammettere i suoi sentimenti per lei. Alfredo è scostante con Irene, mentre cresce la sua complicità con Clara. Nel frattempo, Ludovica è sicura di voler accompagnare Marcello a Ginevra per cercare insieme Adelaide e tra i due succede qualcosa di inaspettato.

Marcello parte da solo per Ginevra, ma prima lascia un biglietto al Circolo per Ludovica e Ferdinando scopre cosa è successo tra Barbieri e la sua fidanzata. A Casa Colombo arriva il regalo di nozze di Gloria per Gemma, che riaccende la nostalgia di Ezio. Vittorio incontra una persona che conferma i suoi dubbi sul coinvolgimento di Tancredi nell’incendio del mobilificio Frigerio. Nel frattempo, a sorpresa, torna Agnese a Milano. Spinto da Matilde, Marco confessa i suoi reali sentimenti per Gemma. Seguici su Instagram.