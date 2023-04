Luce dei tuoi occhi 2, fiction Canale 5: dove eravamo rimasti?

Mercoledì 12 aprile sarà al via su Canale 5 la seconda stagione della fiction Luce dei tuoi occhi, l’appassionante serie televisiva con Anna Valle nel ruolo di una madre, Emma Conti, che – dopo aver scoperto che la figlia che credeva morta era ancora viva – ha iniziato una pericolosa ed estenuante ricerca per ritrovarla. Al suo fianco l’insegnante di astronomia Enrico Leoni, interpretato da Giuseppe Zeno.

In attesa di vedere le sei nuove puntate – prodotte da Banijay Studios Italy in collaborazione con Fiction Mediaset – facciamo un breve ripasso della storia per ricordare dove eravamo rimasti. Emma, nell’ultima puntata, è riuscita a ricongiungersi a sua figlia?

Fiction Luce dei tuoi occhi: il finale della prima stagione

Purtroppo, dopo l’ennesima delusione nello scoprire che nessuna delle sue allieve era sua figlia, Emma ha continuato la sua ricerca senza nessun esito. E, proprio mentre il suo rapporto con Enrico diventava sempre più importante, la donna ha scoperto che il colpevole del suo calvario era suo fratello Roberto, il quale sedici anni prima (quando era solo una ragazzina) le ha fatto credere che la figlia era morta durante il parto.

Con la complicità del dottor Cantoré, Roberto ha dunque venduto sua nipote per saldare un cospicuo debito di gioco. Dopo questo grande dolore, nella commovente scena finale dell’ultima puntata, Emma vede una ragazza ballare e si convince che possa trattarsi di sua figlia. La insegue, purtroppo senza riuscire a raggiungerla. Tornata in lacrime da Enrico, gli dice cosa ha appena vissuto. La prima stagione si conclude con l’uomo che, abbracciandola, le promette che insieme ritroveranno Alice.

Nella seconda stagione, ritroveremo Emma prossima alle nozze con Enrico ma, proprio quando lei sembrerà felice di iniziare un nuovo capitolo della sua vita, il passato tornerà a cercarla. Enrico la inviterà ad andare avanti una volta per tutte ma il suo cuore di madre non potrà tacere dinanzi alla possibilità di potere abbracciare quella figlia messa al mondo e purtroppo mai conosciuta… Seguici su Instagram.