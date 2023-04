Rocco Schiavone 5: cast e trama della fiction di Rai 2 con Marco Giallini

Da stasera (mercoledì 5 aprile) su Rai 2 prende il via la quinta attesissima stagione di Rocco Schiavone, la serie tv tratta dai romanzi e racconti di Antonio Manzini che vede protagonista l’attore romano Marco Giallini nel panni dell’irriverente Vicequestore romano trapiantato ad Aosta.

Si tratta di quattro nuove prime serate – scritte dallo stesso autore Manzini insieme a Maurizio Careddu – in cui ritroveremo Schiavone intento a parlare con il fantasma della moglie Marina, ma un colpo di pistola sparato accidentalmente dell’agente D’Intino lascia un vuoto profondo dentro di lui. Il trasferimento di Gabriele e Cecilia a Milano aggrava la situazione: l’uomo perde ogni legame affettivo e la sua solitudine aumenta giorno dopo giorno.

Anche con Sandra le cose non vanno bene e le indagini di Rocco ne risentono così tanto che per la prima volta il nostro protagonista commetterà un errore. Il ritorno di Baiocchi e i fantasmi del passato peggiorano le cose, mentre la vita nella tanto amata Roma si trasforma lentamente in un dolce e amaro ricordo.

Nel grande cast capitanato diretto da Simone Spada e capitanato da Marco Giallini, ritroveremo Massimiliano Caprara e Christian Ginepro (gli agenti Michele Deruta e Domenico D’Intino), Gino Nardella (l’agente Ugo Casella), Alberto Lo Porto (vice ispettore Antonio Scipioni), Francesco Acquaroli (Sebastiano Carucci, il migliore amico di Rocco). E ancora: Tullio Sorrentino e Mirko Frezza (gli amici di Rocco, Fabrizio e Furio Lattanzi), Massimo Reale (il medico legale Alberto Fumagalli), Filippo Dini (il procuratore Maurizio Baldi), Massimo Olcese (il questore Andrea Costa), Lorenza Indovina (il commissario della Scientifica Michela Gambino), Claudia Vismara (la poliziotta Caterina Rispoli), Valeria Solarino (la giornalista Sandra Buccellato), Cecilia Porta (la vicina Anna Bellato) e Carlo Ponti di Sant’Angelo (Gabriele, vicino e giovane amico di Rocco).

Infine, Marina – la defunta moglie di Schiavone – non avrà più il volto di Isabella Ragonese ma quello di Miriam Dalmazio, mentre la new entry Diane Fleri interpreta una versione femminile di Schiavone.

Prodotto da Cross Productions e Rai Fiction, Rocco Schiavone 5 non solo ci mostrerà il protagonista impegnato nella risoluzione di nuovi casi ma sarà costretto anche a fare i conti con i suoi demoni interiori e a captare pericoli che potrebbero essere celati in vecchie amicizie. Insomma, anche in questa quinta stagione per il vicequestore più insolente della tv il futuro non si prospetta affatto facile.