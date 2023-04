Tempesta d’amore, anticipazioni dal 9 al 15 aprile 2023

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 9 a sabato 15 aprile 2023

L’anziana nonna di Paul – Anna – arriva al Fürstenhof per una breve visita e lega subito con Josie, grazie alla comune passione per la cucina. Dopo aver passato del tempo con la nonna, Paul inizia ad essere tormentato da dei flashback sulla sua infanzia…

Robert ribadisce a Werner di volerlo sfrattare e, non avendo più azioni del Fürstenhof in suo possesso, l’anziano albergatore è costretto a lasciare l’appartamento. Quando Cornelia scopre l’accaduto, ne resta sconvolta.

Tormentato da inspiegabili flashback, Paul chiede consiglio a Josie, che gli suggerisce di sottoporti a ipnosi. Quando la nonna del ragazzo lo scopre, implora Josie di fermarlo…

Vanessa è al settimo cielo per la proposta di Max di mettere su famiglia. Cornelia prova a convincere l’amica che salvare una relazione con un bambino non è una buona idea, ma la Sonnbichler non le dà retta.

Yvonne sfrutta ogni occasione a sua disposizione per mettere le mani su del denaro, arrivando a truffare i Sonnbichler. Il suo inganno viene però scoperto…

Nonostante i tentativi di Josie di dissuaderlo, Paul si sottopone ad una seduta di ipnosi con Rosalie, senza però riuscire a recuperare alcun ricordo. Poco dopo, però, il ragazzo vede una foto di Manuela von Thalheim a casa di Henning e viene sopraffatto dai ricordi di quanto realmente accaduto anni prima…

Werner si trasferisce da Michael, André e Rosalie, che lo accolgono con gioia. Poco dopo André prova a convincere Robert a tornare sui suoi passi, ma senza risultato.

Sconvolto, Paul lascia la casa di Henning e si rifugia da Josie, a cui confessa di aver ricordato di essere stato lui a investire Manuela von Thalheim! E ora?