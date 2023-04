Tempesta d’amore: Ariane, drammatico incidente per colpa di Lia! E ora? | Puntate italiane

Un drammatico incidente sta per causare una vera e propria escalation al Fürstenhof! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) avrà infatti una disavventura per colpa della sua acerrima rivale in amore: Cornelia “Lia” Holle (Deborah Müller). E le conseguenze non si faranno attendere… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert chiede ad Ariane di sposarlo

Fino a qualche mese fa, Lia aveva la vita dei suoi sogni al fianco dell’uomo che ama da sempre: Robert (Lorenzo Patané). Ariane ha però distrutto tutto. Determinata a conquistare l’albergatore, la dark lady ha infatti provocato la conclusione della relazione di quest’ultimo con la fidanzata, convincendo i due di essere consanguinei. A quel punto la Kalenberg ha iniziato una relazione con Robert, per poi simulare una gravidanza.

Inutile dire che per Lia la situazione sarà sempre più dolorosa, ma non per questo rinuncerà a lottare. Determinata a liberare il suo amato dall’influenza della dark lady, la Holle affronterà infatti la rivale, dicendole chiaramente che Robert non la amerà mai quanto ha amato lei. Così facendo, però, finirà solo per rendere Ariane ancora più determinata.

Il risultato? Quest’ultima metterà Robert così sotto pressione da portarlo a farle addirittura una proposta di matrimonio! E a quel punto per Ariane sarà il trionfo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Cornelia fa cadere Ariane

Inutile dire che la Kalenberg risponderà immediatamente con un “sì” convinto e si preparerà immediatamente a diventare la “signora Saalfeld”. Determinata a non perdere tempo (anche per paura che Robert possa cambiare idea), la donna organizzerà dunque le nozze, che fisserà per la settimana stessa!

E Cornelia? Già sconvolta per la notizia che il suo grande amore stia per sposare la sua acerrima nemica, la Holle dovrà anche sopportare le angherie di Ariane, che sfrutterà ogni occasione per umiliarla e ferirla.

Il risultato? Le due donne avranno un alterco, in seguito al quale Cornelia farà cadere accidentalmente Ariane dalle scale! Un incidente che la Kalenberg sfrutterà ovviamente a proprio vantaggio… Seguici su Instagram.