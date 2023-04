Tempesta d’amore: Ariane non riesce a corrompere il ginecologo! È la fine? | Puntate italiane

Tutto e tutti hanno un prezzo… o forse no? Abituata a ottenere sempre ciò che vuole con denaro o minacce, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) si troverà a fare i conti con una situazione inaspettata che rischierà di compromettere il suo piano… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane costretta a effettuare un controllo

Per Ariane qualunque mezzo è lecito se serve a permetterle di raggiungere i propri obiettivi. Dopo aver separato Robert (Lorenzo Patané) da Lia (Deborah Müller) facendo loro credere di essere fratelli, la dark lady non ha dunque esitato a simulare una gravidanza pur di legare l’uomo a sé. Fingere di essere incinta, però, si rivelerà un’arma a doppio taglio…

Se da una parte la Kalenberg riuscirà addirittura ad ottenere una proposta di matrimonio dal suo amato, dall’altra ingannare quest’ultimo non sarà sempre facile, tanto che basterà un banale incidente per mettere in pericolo il suo piano…

Quando Ariane cadrà dalle scale in seguito ad un alterco con Lia, Robert pretenderà infatti che la compagna faccia una visita in ospedale per assicurarsi che il bambino stia bene. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane in trappola

Disperata, la Kalenberg tenterà in ogni modo di evitare il controllo, ma non ci sarà nulla da fare. Preoccupatissimo per il presunto futuro nascituro, Saalfeld la condurrà dunque in clinica da un ginecologo. E a quel punto la donna dovrà ricorrere ad ogni mezzo a sua disposizione per evitare di essere smascherata…

Dopo aver convinto con una scusa Robert a restare fuori durante la visita, Ariane proverà a corrompere il ginecologo offrendogli un’enorme somma di denaro. Sconvolto, il medico respingerà con degno il tentativo di corruzione della dark lady, che passerà dunque alle minacce. Nemmeno questo tasto, però, funzionerà…

Dimostrando grande coraggio, il giovane dottore si rifiuterà di assecondare le richieste della pericolosa paziente e di emettere un referto falso. E a quel punto per la Kalenberg non sembrerà più esserci via di scampo…