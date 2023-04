Tempesta d’amore: Christoph salva la vita a Paul e scopre il suo segreto | Anticipazioni italiane

Momenti ad altissima carica drammatica sono in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore. Nei prossimi giorni Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) si troverà infatti a fare i conti con una colpa impossibile da gestire. E le conseguenze rischieranno di essere terribili… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul scompare

Non importa quanto si stia sforzando: Paul Lindbergh non sembra riuscire a superare il terribile senso di colpa per aver spezzato la vita di Manuela von Thalheim, la sorellina di Henning (Matthias Zera) nonché cuginetta di Constanze (Sophie Schiller).

Non riuscendo ad affrontare quest’ultima, l’uomo ha prima pensato di evitarla, salvo poi costringersi a provare a guardare avanti. Basterà però un banale incarico lavorativo che richiederà un viaggio in auto per riportare la sua mente al terribile incidente da lui causato anni prima…

In preda al panico, Paul finirà così per abbandonare l’auto a bordo strada e iniziare a vagare senza meta in preda al panico. E sarà così che l’uomo si ritroverà sul ciglio di un burrone. Si getterà?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul confessa tutto a Christoph

Inutile dire che la scomparsa di Lindbergh non passerà inosservata a lungo, ma la preoccupazione aumenterà quando la sua auto verrà ritrovata abbandonata lungo la strada. Capendo che al suo protetto è accaduto qualcosa, Christoph (Dieter Bach) si metterà dunque alla sua ricerca: arriverà in tempo?

Ebbene, la risposta è “sì”! Grazie ad un colpo di fortuna, l’albergatore troverà infatti Paul in stato confusionale poco prima che quest’ultimo cada nel burrone. E a quel punto gli sarà chiaro che il ragazzo non sta bene…

Pur negando di aver pensato di suicidarsi, Paul sarà dunque costretto a spiegare a Christoph, il motivo del suo strano comportamento, finendo per confessargli quale terribile peso gravi sulla sua coscienza. Come reagirà Saalfeld? Seguici su Instagram.