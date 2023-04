Tempesta d’amore: Constanze sorprende Josie e Paul | Anticipazioni italiane

Un periodo decisamente burrascoso è in arrivo nella vita di Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il bel protagonista della diciottesima stagione dovrà infatti affrontare una situazione decisamente spinosa… Ecco dunque cosa ci aspetta negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul fugge in una baita

Come guardare negli occhi la donna che si ama sapendo di aver causato la morte di una persona a lei cara? Sarà questo il dramma che vivrà Paul nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore.

Dopo aver scoperto di essere lui il misterioso pirata della strada che anni fa investì e uccise la piccola Manuela von Thalheim, Lindbergh si troverà infatti a dover gestire quella terribile verità. Un peso che – oltre a gravargli sulla coscienza – gli renderà impossibile stare vicino a Constanze (Sophie Schiller).

Sarà così che, non sapendo come gestire la costante presenza della fidanzata, Paul penserà bene di rifugiarsi in una baita isolata nel bosco. Ma sarà davvero una soluzione?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Constanze trova il rifugio di Paul

Come prevedibile, la scomparsa improvvisa del fidanzato preoccuperà non poco la von Thalheim, a cui non basteranno certo le due righe vaghe che il suo amato le lascerà per spiegare la propria assenza.

Preoccupatissima, Constanze proverà dunque a ottenere informazioni dalle due persone più vicine a Paul: sua nonna Anna e Josie (Lena Conzendorf). Ebbene, se la prima non avrà idea di dove si trovi il nipote, la seconda dovrà invece mentire alla rivale. Sarà infatti proprio la giovane cuoca l’unica a conoscenza del nascondiglio di Paul…

Ma Josie riuscirà davvero a ingannare una donna scaltra come Constanze? Ebbene, la risposta è “no”! Intuendo che la ragazza le sta mentendo, la von Thalheim deciderà infatti di seguirla di nascosto nel bosco…

Sarà così che Constanze scoprirà che Paul si è rifugiato in una baita remota con la sola compagnia di Josie! E inutile dirlo, a quel punto la sua gelosia esploderà… Seguici su Instagram.