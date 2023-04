Tempesta d’amore: Erik vuole rivelare a Paul che Josie lo ama! | Puntate italiane

In Josie Klee (Lena Conzendorf) Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) ha trovato un’amica ed una confidente in grado di sostenerlo in qualunque circostanza. Peccato solo che il ragazzo ignori che la giovane cuoca gli nasconde un grande segreto. Segreto che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore rischierà di venire alla luce! Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Josie rovina una gita romantica di Paul e Constanze

Fin dal loro primissimo incontro, tra Josie e Paul è nato un rapporto speciale. Peccato solo che – se per la Klee si tratta di amore – Lindbergh veda in lei solo una cara amica ed una confidente: Ignorando totalmente cosa provi la giovane cuoca per lui, il ragazzo si è dunque più volte appoggiato a lei, chiedendole anche consigli sulla sua relazione con Constanze (Sophie Schiller). Una situazione che sta diventando ogni giorno più pesante da sopportare per la ragazza.

Decisa a distrarsi dalle proprie pene d’amore e pensare più a se stessa, Josie deciderà dunque di iniziare a fare sport, partendo con del jogging nel bosco. Durante il suo primo allenamento, però, la ragazza si imbatterà proprio in Paul e Constanze…

Pur di evitarsi, la Klee si arrampicherà in cima ad una torretta di avvistamento, ma finirà per perdere gli occhiali che verranno accidentalmente calpestati da Constanze. Il risultato? Quest’ultima e Paul saranno costretti ad interrompere la propria gita romantica per soccorrere la giovane cuoca…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik affronta Paul

Inutile dire che l’incidente sarà molto imbarazzante per la povera Josie, che si confiderà con Erik (Sven Waasner). E, inutile dirlo, lui non se ne starà a guardare mentre la sua amata figlia soffre per amore…

Ebbene, già preoccupato che la ragazza stia male a causa della vicinanza di Paul, l’uomo perderà letteralmente la testa quando scoprirà che quest’ultimo intende lavorare ad un progetto che lo porterà a stare a stretto contatto proprio con Josie!

Il risultato? Spinto dal suo istinto di protezione paterno, Erik vieterà dunque a Paul di lavorare insieme a Josie e deciderà di rivelargli anche il motivo. La ragazza riuscirà a fermarlo prima che sia troppo tardi? Seguici su Instagram.