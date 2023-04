Tempesta d’amore: Gerry crede che Shirin sposi Henning e fa un disastro! | Puntate italiane

Nuovi problemi sono in arrivo per Shirin Ceylan (Merve Çakır) e Henning von Thalheim (Matthias Zera). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore i due innamorati si troveranno infatti ad affrontare una situazione inaspettata che rischierà di sfuggire loro di mano… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: arrivano i genitori di Henning

Fin dall’inizio della loro storia è stato chiaro che Henning e Shirin sono profondamente diversi per carattere, hobby e frequentazioni. Delle differenze che hanno causato non pochi problemi a questa bellissima coppia…

Temendo che il compagno si vergogni di lei, la Ceylan ha infatti commesso un grave errore, arrivando a rubare un abito da sera per far colpo sul suo amato. Un gesto che purtroppo le ha attirato l’odio della famiglia di lui.

E così, quando scoprirà che i suoi genitori stanno per fargli visita al Fürstenhof, Henning capirà che un incontro tra loro e Shirin potrebbe finire male. Dei timori che si riveleranno decisamente fondati…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Gerry crede che Henning voglia sposare Shirin

Dopo aver inizialmente provato ad allontanare la fidanzata, il sommelier sarà costretto a presentare quest’ultima ai genitori… e fin dall’inizio la tensione sarà palpabile! Già prevenuti nei confronti della Ceylan per via del furto dell’abito, i von Thalheim vedranno infatti la loro opinione confermata quando la ragazza li offenderà, seppur involontariamente.

A quel punto Shirin capirà di non poter più commettere errori e riuscirà effettivamente a recuperare qualche punto, impressionando la madre di Henning con le sue qualità di estetista, tanto che la donna la inviterà ad una cena di famiglia. Proprio quando le cose sembreranno andare finalmente bene, però, avverrà il disastro…

A causa di un’incomprensione, Gerry (Johannes Huth) crederà infatti che Henning e Shirin si siano fidanzati ufficialmente e penserà bene di congratularsi per le presunte future nozze proprio davanti ai genitori del sommelier! E, come prevedibile, i von Thalheim non gradiranno la notizia…

