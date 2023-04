Tempesta d’amore: Josie salva Paul da Constanze! Ma lui… | Anticipazioni italiane

Josie Klee (Lena Conzendorf) detesta le bugie… a meno che non sia per salvare il suo amato Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel)! Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda da noi in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Constanze scopre il rifugio di Josie

Da quando Josie ha incontrato Paul, ha capito di aver trovato l’amore della sua vita. E così, anche se lui sembra avere occhi solo per Constanze (Sophie Schiller), la Klee continua a stargli vicina, pronta ad aiutarlo in ogni circostanza.

Non c’è dunque da stupirsi se è proprio alla giovane cuoca che Paul ha confessato di essere l’assassino della piccola Manuela von Thalheim ed è sempre alla Klee che l’uomo rivelerà di volersi rifugiare in una baita fino a che non avrà ritrovato la serenità.

Benché a disagio, Josie non potrà far altro se non aiutare il suo amato durante il suo “esilio”, portandogli i viveri e nascondendo a tutti dove si nasconde. Nonostante i suoi sforzi, però, la ragazza non potrà evitare che Constanze si insospettisca e la segua, scoprendo così il rifugio di Paul. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Josie salva Paul con una bugia

Inutile dire che la von Thalheim resterà sconvolta nello scoprire il fidanzato in una baita isolata in compagnia di niente altri che la Klee e pretenderà (giustamente) spiegazioni. Cosa farà Lindbergh?

Ebbene, a sorpresa sarà proprio Josie a salvare la situazione. Vedendo Paul paralizzato, Josie chiarirà immediatamente a Constanze che tra lei e il ragazzo non c’è nulla… anzi! Le farà credere che quest’ultimo si è ritirato in una baita proprio per pensare ad una sorpresa romantica da fare alla fidanzata! La sua bugia funzionerà?

A sorpresa, la risposta è “sì”! Constanze si scuserà infatti per la propria gelosia infondata e toglierà il disturbo, facendo tirare un sospiro di sollievo a Paul. Invece che ringraziare Josie per il suo salvataggio, però, il ragazzo avrà con la Klee una reazione decisamente inaspettata… Seguici su Instagram.