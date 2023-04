Tempesta d’amore: Paul tenterà di togliersi la vita? | Puntate italiane

Un omicidio è un peso sulla coscienza con cui è difficile convivere. Lo sa bene Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si troverà a fare i conti con una colpa che lo distruggerà poco a poco… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul prova a fuggire

Da quando ha scoperto di essere l’assassino della piccola Manuela von Thalheim, la sua vita non è più stata la stessa. E poco importa se quando commise il “crimine” Paul era solo un bambino…

Sconvolto per aver spezzato una giovane vita (anche se involontariamente), l’uomo è non solo colpito da continui attacchi di panico, ma non sa come relazionarsi con Constanze (Sophie Schiller): il destino ha infatti voluto che la sua “vittima” sia proprio la cuginetta della fidanzata.

Paul si è dunque trovato in una situazione impossibile: da un lato non può dire la verità senza rovinare la propria vita e quella della nonna, ma dall’altro non riesce più a sopportare la vicinanza della fidanzata. E così l’uomo ha pensato bene di fuggire dal Fürstenhof. Una fuga che è durata poco…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul sul ciglio di un burrone

Come sappiamo, a Constanze non ci è infatti voluto molto per ritrovare il fidanzato, che se l’è cavata con una scusa grazie all’aiuto di Josie (Lena Conzendorf). Capendo che la fuga non è una soluzione, Lindbergh proverà a lasciarsi il passato alle spalle e godersi il presente al fianco della donna che ama. Un’impresa tutt’altro che semplice…

Basterà infatti un incarico di lavoro che lo porterà a dover prendere l’auto da solo per risvegliare i suoi “mostri” interiori: sopraffatto dall’ennesimo attacco di panico, Paul non riuscirà a guidare a lungo e sarà costretto ad abbandonare l’auto a ciglio strada per poi iniziare a vagare senza meta.

Sarà così che – completamente fuori di sé – l’uomo si ritroverà sul ciglio di un burrone, verso cui sembrerà pericolosamente attratto. Si butterà per mettere fine alle sue sofferenze? Seguici su Instagram.