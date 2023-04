Tempesta d’amore: Robert costringe Ariane ad una visita ginecologica, la smaschererà? | Puntate italiane

Simulare una gravidanza non è certo semplice… nemmeno per Ariane Kalenberg (Viola Wedekind)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, la dark lady vedrà infatti il proprio castello di bugie rischiare di crollare… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane ha un incidente

Per legare Robert (Lorenzo Patané) a sé, Ariane non ha lasciato nulla di intentato: dopo aver fatto credere all’uomo di essere imparentato con la fidanzata Lia (Deborah Müller), ha addirittura simulato una gravidanza. E sarà proprio grazie a questa ennesima bugia che otterrà una proposta di matrimonio!

Determinata a sfruttare al massimo la situazione senza correre il rischio che Saalfeld scopra il suo bluff e annulli tutto, la Kalenberg partirà subito con l’organizzazione delle nozze. Nonostante il suo trionfo, però, non riuscirà a resistere alla tentazione di umiliare la rivale…

Sarà così che Ariane inizierà a provocare crudelmente la povera Lia, riuscendo a farle perdere la pazienza. Ne nascerà un alterco durante il quale la Kalenberg perderà l’equilibrio, per poi cadere rovinosamente dalle scale…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane in trappola

Inutile dire che la dark lady non si lascerà sfuggire l’occasione di calunniare la sua rivale in amore, tanto da accusare quest’ultima di averla deliberatamente gettata dalle scale. La sua perfidia, però, finirà per ritorcersi contro di lei…

Quando Robert verrà a conoscenza dell’accaduto, si preoccuperà infatti immediatamente per la salute del bambino che crede essere in grembo alla compagna. E così, nonostante i tentativi di Ariane di minimizzare, pretenderà che quest’ultima faccia un controllo ginecologico.

La bugia della Kalenberg sulla gravidanza verrà dunque smascherata? Oppure la dark lady riuscirà ancora una volta a cavarsela?