Tempesta d’amore: Robert si dichiara a Lia e la bacia! | Anticipazioni italiane

Al cuor non si comanda… anche quando va contro ogni ragione o logica. Lo sanno bene Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) e Cornelia Holle (Deborah Müller), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore cederanno ancora una volta ai loro mai svaniti sentimenti… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane fa credere a Robert di essere incinta

Nel corso della sua vita Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) ha commesso crimini di ogni tipo. L’intrigo con cui è riuscita a separare Robert e Cornelia convincendoli di essere fratellastri, però, non ha eguali per crudeltà e cinismo. Nemmeno un presunto legame di sangue, però, ha spezzato i sentimenti che legano i due…

Sempre più insicura e terrorizzata all’idea di perdere il suo amato, Ariane penserà dunque bene di legare quest’ultimo a sé con l’ennesima bugia: gli farà credere di essere incinta! Una rivelazione che cambierà tutto…

Come prevedibile, la notizia della gravidanza sconvolgerà Robert, che si fingerà però felice per non ferire Ariane. Dietro esplicita richiesta di quest’ultima, l’albergatore non farà parola a nessuno della novità, ma non ci vorrà molto prima che la voce inizi a diffondersi…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert e Cornelia si baciano

A Cornelia basterà infatti osservare come Robert impedisca alla compagna di bere alcol per intuire la terribile verità. Una scoperta che non riuscirà a tenersi per sé. Sconvolta, la Holle deciderà dunque di affrontare il “fratello”, con conseguenze inaspettate…

Quando si troverà di fronte a lui, Cornelia “sfiderà” infatti Robert a dichiarare di amare più Ariane di quanto non ami lei, finendo per scatenare una reazione incontrollata: sopraffatto dai propri sentimenti, Saalfeld non solo confesserà a “Lia” si amarla ancora alla follia, ma la bacerà anche appassionatamente!

Basterà questo bacio a segnare la fine della relazione tra Robert e Ariane? Per ora possiamo anticiparvi che sarà proprio questo momento di debolezza a mettere in moto una catena di eventi che porteranno alla sconfitta della Kalenberg (almeno in capo sentimentale)…