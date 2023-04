Tempesta d’amore: Shirin offende i genitori di Henning! E lui… | Puntate italiane

Presentare il proprio compagno in famiglia non è mai un passo semplice. Se poi la famiglia in questione è per principio contraria alla relazione, la situazione può diventare esplosiva! Lo sa bene Shirin Ceylan (Merve Çakır), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si ritroverà a fare i conti con i genitori di Henning von Thalheim (Matthias Zera). E fin da subito partirà in salita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Henning vuole nascondere Shirin ai genitori

Henning e Shirin sono indubbiamente innamorati, eppure la loro relazione sembra nata sotto una cattiva stella. Diversi sia caratterialmente che per estrazione sociale, i due si sono spesso trovati ad affrontare discussioni ed incomprensioni.

La situazione è peggiorata quando – proprio per far colpo sul compagno – Shirin ha rubato un abito da sera per poi indossarlo ad un evento di gala, finendo per mettere in cattiva luce non solo se stessa ma tutta la famiglia von Thalheim.

E così, quando scoprirà che i suoi genitori stanno per fargli visita al Fürstenhof, Henning penserà bene di “nascondere” la fidanzata, allontanando quest’ultima da Bichlheim con una scusa. Purtroppo per lui, però, lei scoprirà tutto…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin offende i genitori di Henning

Come prevedibile, Shirin resterà profondamente ferita dal tentativo del suo amato di farla “sparire”: non solo sembra vergognarsi di lei, ma non ha neanche il coraggio di dirle la verità! E così a Henning non resterà che provare a rimediare…

Dopo essersi scusato per il proprio comportamento, il sommelier si dirà dunque felice di presentare ai genitori la fidanzata, che metterà però in guardia: suo padre è un ex militare e ha un carattere molto spigoloso.

Decisa a fare bella figura, Shirin si preparerà al meglio per quell'importante incontro. Purtroppo, però, le cose non andranno come sperato: il primissimo incontro con i von Thalheim inizierà infatti con la Ceylan che offenderà involontariamente i due "potenziali suoceri". E a quel punto Henning si troverà tra due fuochi…