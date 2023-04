Tempesta d’amore: Werner truffa Ariane, che si rovina con le sue stesse mani! | Puntate italiane

Una guerra di astuzia tra intrighi e contro-intrighi sta per andare in scena al Fürstenhof! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Werner (Dirk Galuba) e Christoph Saalfeld (Dieter Bach) uniranno infatti le forze per incastrare una volta per tutte Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), mettendo a segno un colpo insperato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph trova Karl

Se la relazione tra Robert (Lorenzo Patané) e Ariane aveva fatto scalpore, la notizia delle loro imminenti nozze cambierà tutto! Determinati a tutto pur di impedire un matrimonio che distruggerebbe sia il Fürstenhof sia la vita di Robert, Werner e Christoph hanno infatti deciso ancora una volta di allearsi.

Capendo che Robert cambierebbe idea riguardo alla compagna solo in presenza di prove inconfutabili dei crimini della donna, i due albergatori useranno ogni loro risorsa per mettere le mani sull’unica prova esistente contro la dark lady: il video in cui la Kalenberg confessa il tentato omicidio del marito Karl Kalenberg (Stephan Käfer). Peccato solo che il video in questione sia in mano a quest’ultimo…

Ebbene, dopo settimane di tentativi a vuoto, nei prossimi giorni Christoph riuscirà finalmente a trovare Karl. Peccato solo che quest’ultimo non abbia nessuna intenzione di cedere la confessione dell’ex moglie, che vede come un’assicurazione sulla vita! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Werner inganna Robert e Ariane

Per nulla rassegnati, Werner e Christoph penseranno a come mettere insieme nel giro di poche ore una cifra sufficientemente alta per convincere Karl a cedere le prove contro Ariane. Peccato solo che nessuno dei due albergatori disponga di una simile liquidità…

Sarà così che Werner avrà un’idea geniale: comunicherà a Robert di aver deciso di prendersi una casa in paese in modo da non essere più di intralcio alla sua relazione con Ariane. Per poter acquistare l’immobile, però, l’anziano avrà bisogno di ricevere il giusto compenso per le azioni da lui cedute al figlio.

Ebbene, Robert si dirà d’accordo con la proposta del genitore, a cui spiegherà però di non poter trovare il denaro in così poco tempo. E sarà allora che arriverà una sorpresa inaspettata! Sarà infatti la stessa Ariane a offrire il denaro al vecchio Saalfeld, in cambio della promessa da parte di quest’ultimo di non avanzare più pretese sulle sue vecchie azioni. Una condizione che Werner accetterà…

Sarà così che la Kalenberg finirà non solo per aiutare inconsapevolmente i suoi nemici, ma addirittura a pagare lei stessa per fornire a questi ultimi un'arma micidiale per colpirla!