Tempesta d’amore: Yvonne alla conquista di Christoph! E lui… | Anticipazioni italiane

Yvonne Klee (Tanja Lanäus) non è certo abituata a ricevere due di picche dagli uomini, eppure c’è una prima volta per tutto! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella madre di Josie (Lena Conzendorf) scoprirà infatti che non tutti gli uomini sono facili vittime del suo fascino. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Yvonne perde tutto

Da qualche settimana stiamo imparando a conoscere meglio Yvonne, la madre di Josie. Donna decisamente affascinante e ben conscia delle proprie armi seduttive, la Klee ha sempre sfruttato la propria bellezza per attirare uomini ricchi che le potessero garantire una vita nel lusso. Purtroppo, però, non sempre le è andata bene…

Dopo la fine della sua ultima relazione, Yvonne si è infatti ritrovata piena di debiti, tanto da decidere di venire al Fürstenhof proprio nella speranza di racimolare il denaro necessario a saldare il conto coi suoi creditori. Purtroppo, però, le cose non sono andate come sperato…

Dopo aver ricevuto un bel due di picche da Erik (Sven Waasner), la donna ha infatti pensato bene di giocarsi tutto ciò che aveva ad una corsa di cavalli, finendo però per perdere ogni cosa. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Yvonne tenta di conquistare Christoph

Capendo di dover cambiare strategia, Yvonne deciderà di tornare ai suoi “vecchi metodi”: conquistare un uomo ricco! E la sua prima “vittima” non tarderà a palesarsi: Christoph Saalfeld (Dieter Bach)!

Ricchissimo, potente e pure affascinante, l’albergatore sarà il candidato perfetto per la Klee, che non perderà tempo. Sfruttando la scusa del suo nuovo impiego al bar del Fürstenhof, la donna chiederà a Christoph un incontro per presentargli delle nuove proposte di cocktail. Incontro a cui non si presenterà certo in uniforme…

E così, quando Saalfeld arriverà all’appuntamento, si troverà di fronte Yvonne vestita in modo seducente che inizierà a flirtare apertamente con lui. Purtroppo per la Klee, la reazione dell’uomo non sarà però quella sperata!

Invece che essere lusingato dalle attenzioni della donna, Christoph si infurierà infatti con lei per il suo inganno e lascerà immediatamente l’appuntamento, minacciando conseguenze. Yvonne, però, non si arrenderà tanto facilmente… Seguici su Instagram.