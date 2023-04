Tempesta d’amore: Yvonne perde tutto! E ora? | Anticipazioni italiane

Guai in vista per Yvonne Klee (Tanja Lanäus)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella madre di Josie (Lena Conzendorf) commetterà un grave errore che pagherà a caro prezzo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Yvonne ha bisogno di denaro

Vivere una vita lussuosa richiede una disponibilità economica non indifferente. Yvonne, però, ha trovato una soluzione alternativa: non avendo i mezzi necessari per poter vivere nell’agio, la donna ha sempre sfruttato la sua bellezza per conquistare uomini abbienti da cui farsi mantenere. Purtroppo, però, non sempre le è andata bene…

Dopo il naufragio della sua ultima relazione, la Klee si è infatti ritrovata piena di debiti. È stato così che le è venuta l’idea di presentarsi al Fürstenhof nella speranza di riuscire a ottenere qualcosa da Erik (Sven Waasner), il padre biologico di sua figlia.

Come sappiamo, purtroppo per Yvonne le cose non sono andate come da lei sperato. E a quel punto la donna ha dovuto cambiare strategia…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Yvonne truffa i Sonnbichler e perde tutto

Dopo aver ottenuto un lavoro al Fürstenhof come barista, la Klee si metterà alla ricerca di ulteriori fonti di guadagno che le permettano di saldare i suoi debiti. E, inutile dirlo, non seguirà metodi “tradizionali”…

Dopo aver provato a truffare i Sonnbichler rivendendo una loro macchina del caffè difettosa all’ignara Vanessa (Jeannine Gaspár), Yvonne proverà a strappare dei soldi a Gerry (Johannes Huth) giocando con lui a backgammon. Anche in questo caso, però, le andrà male…

Il colpo di grazia arriverà però poco dopo, quando la donna penserà bene di puntare tutto ciò che ha su una corsa di cavalli. Peccato solo che – invece che seguire i consigli di Erik – si affiderà al proprio gusto femminile, scegliendo il destriero su cui puntare in base al fascino del fantino.

Sarà così che Yvonne perderà anche il poco denaro che le era rimasto. E a quel punto per lei saranno guai seri…