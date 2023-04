Anticipazioni puntata di Terra amara di giovedì 13 aprile 2023

Vengono chiarite le condizioni di Azize, ma poco dopo arriva Fekeli che – in modo alquanto plateale – chiede a Hunkar di sposarlo. Demir, che a quel punto è furioso, minaccia Fekeli e Yilmaz, ma Sabahattin riesce a evitare il peggio. Demir è sempre più intenzionato a cancellare la madre Hunkar dalla sua esistenza e arriva a dare fuoco ai suoi oggetti; il piano dell’uomo, in realtà, non finisce qui… Seguici su Instagram.