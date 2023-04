Terra amara: Demir caccia Hunkar anche dall’azienda | Trama 15 aprile 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di sabato 15 aprile 2023

Zuleyha tenta di far comprendere a Demir che tenere lontana Azize da Hunkar non fa bene neanche alla nonna, ma lui ha ormai deciso. Saniye e Gaffur devono loro malgrado giurare fedeltà a Demir pur di non perdere il lavoro. Adnan dice “papa’” per la prima volta.

Hunkar è stata allontanata da Demir e ora prepara con Fekeli i documenti per le nozze. Demir caccia Hunkar anche dall’azienda. Sermin mette ulteriore zizzania, raccontando le confidenze di Behice: quest’ultima infatti le racconta di un presunto interessamento di Fekeli nei suoi confronti. Cetin “sequestra” Gulten, che lascia intravedere il suo amore per l’uomo ma al tempo stesso non intende fargli il nome di Ercument…

Zuleyha nega che Adnan possa aver chiamato Yilmaz “papà”, come Gaffur invece ha sentito e riportato a Demir. Nezihe porta la proposta di matrimonio di Rustem per Gulten a Saniye, che però non vuol saperne. Gaffur – tragicomicamente alle prese con la pastorizia – intende saldare il debito con Hatip. Seguici su Instagram.