Terra amara: Demir scopre l’inganno di Yilmaz | Trama 2 aprile 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di domenica 2 aprile 2023

Behice, nell’interesse soprattutto di Mujgan, cerca di convincere Fekeli a trasferire attività e famiglia in un quartiere di Istanbul. Ma la presenza di Hunkar interromperà il dialogo. Zuleyha si sfoga con Sabahattin, mentre Yilmaz e Mujgan organizzano la loro nuova vita (con figlio in arrivo). Saniye pensa che Gaffur sia triste per aver perso il lavoro, invece lui sta male per il debito da saldare e infatti vende gli ori che ha in casa. Demir incontra i nuovi soci: Yilmaz ha preferito cedere le sue quote agli investitori tedeschi, quindi non c’è più nulla che li unisca.

Demir, rientrato a casa, si confida con Zuleyha; intanto scelta di Yilmaz sorprende positivamente Fekeli e Mujgan, ma a dire il vero nasconde un piccolo tranello per Demir: quando quest'ultimo scopre l'inganno, si arrabbia e si presenta al cotonificio dove Fekeli per l'occasione usa maniere forti. In seguito, Demir incontra Yilmaz e giura vendetta. Per caso, captando una conversazione, Saniye scopre i piani di Sermin e del suo protettore.