Anticipazioni puntata di Terra amara di martedì 2 maggio 2023

Berika comunica di voler rinunciare alla guida dell'associazione, di conseguenza Fusun orienta l'attenzione delle altre verso Behice. Demir parla alla madre Hunkar di come ha risolto i problemi finanziari dell'azienda. Cetin viene assolto e, una volta liberato, passa del tempo piacevole con Gulten. In un momento di gramde confusione, Azize scambia Apti per il fidanzato di Fadik…