Terra amara: la nascita di Leyla Yaman e Kerem Ali Akkaya sconvolge gli equilibri | Trama 27 e 28 aprile 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di giovedì 27 e venerdì 28 aprile 2023

Saniye e Gulten stanno distribuendo vestiti ai bimbi delle baracche quando scoppia un violento litigio tra Husnu e Sabri con l’intenzione di entrare in possesso di una nuova baracca dove trasferirsi. Sarà Saniye che dovrà fermarli e rammentare il concetto di “solidarietà”…

La nascita di Leyla Yaman e Kerem Ali Akkaya sconvolge gli equilibri delle rispettive famiglie. La piccola Leyla, figlia di Zuleyha e Demir, rende felici Hunkar e tutti i braccianti della tenuta, che per l’occasione ricevono in dono una moneta d’oro. Tuttavia Saniye e Gaffur non possono avere figli e quindi sono portati a fare una dolorosa riflessione. Invece Ali Kerem, figlio di Mujgan e Yilmaz, essendo nato prematuro, è in pericolo di vita e ciò getta nell’angoscia i genitori oltre a Fekeli e Behice. Seguici su Instagram.