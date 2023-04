Terra amara: Demir vuole denunciare Sermin | Trama 29 aprile 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di sabato 29 aprile 2023

Hatip tenta di ingannare Naciye e le dice che deve urgentemente aiutare un amico, mentre invece va ad un festino licenzioso. Tuttavia Naciye lo segue ed è in procinto di smascherarlo. Sermin ha invitato a cena Sabahattin e vorrebbe riconquistarlo, ma lui a sorpresa le annuncia il suo prossimo matrimonio con Julide.

Il figlio di Mujgan e Yilmaz è in pericolo di vita e la dottoressa, fuori controllo per il dolore, rifiuta la compassione di chi le gravita intorno. La piccola Leyla invece sta bene e viene portata a casa e presto; per festeggiare il suo arrivo viene prontamente organizzato un Mevlit: una cerimonia per celebrare la sua nascita. Mentre fervono i preparativi, Demir va da Julide per sporgere denuncia contro Sermin. La donna non vorrebbe accogliere la richiesta data la sua relazione con Sabahattin, ma poi sarà lo stesso Sabahattin a darle il suo supporto.

Mentre alla villa comincia la celebrazione, Saniye e Demir vanno alle baracche per portare offerte ai braccianti. Qui, Saniye si offre di portare la piccola Uzum alla villa mentre la madre si trova nei campi. I festeggiamenti però saranno interrotti da un incendio scoppiato nel fienile.