Terra amara: Gaffur se la prende con Cetin, ma Yilmaz… | Trama 3 aprile 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di lunedì 3 aprile 2023

Dopo aver detto a Hunkar della storia tra Hatip e Sermin, Saniye scopre di aver subito un furto in casa. Gaffur se la prende con Cetin per l’accaduto e si precipita all’azienda cotoniera per accusarlo e screditare di conseguenza anche Yilmaz. Quest’ultimo è però conscio che si tratta di accuse prive di fondamento e riporta Gaffur alla villa, avvertendo Hunkar che non vuole che qualcuno calunni chi lavora per lui. Intanto Demir, pur di non rinunciare alle sue quote della società destinata a realizzare l’impianto combinato, deve fronteggiare l’aumento di capitale voluto dai nuovi soci tedeschi, ma per farlo decide di vendere i suoi beni.. Seguici su Instagram.