Terra amara: Zuleyha fuori controllo, ma c’è chi la ferma | Trama 30 aprile 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di domenica 30 aprile 2023

Yilmaz è in ansia per la vita di suo figlio, anche perché Mujgan non intende farglielo vedere. A casa della famiglia Yaman si celebra il Mawlid, a cui giunge anche Sermin seppur non invitata. Nel corso dei festeggiamenti scoppia un incendio nel fienile; Sermin poco prima aveva notato il piccolo Adnan mentre entrava là dentro da solo e così decide di cercare di salvarlo. Intanto Zuleyha cerca suo figlio e, nello scoprire che è in pericolo tra le fiamme, fa tutto il possibile per salvarlo, ma Demir e gli altri glielo impediscono in quanto troppo pericoloso. Quando Sermin esce con il bambino in braccio, quasi tutti le sono grati ma persistono dei dubbi sul suo operato: potrebbe aver appiccato lei l’incendio?

Demir si difende dalle accuse di Zuleyha, che ha frainteso un dialogo tra lui e Hunkar. Le cose vanno male anche tra Mujgan e Yilmaz: lei cerca qualsiasi pretesto per discutere e non lo lascia avvicinare al figlio. Lo scontro arriva, ma Mujgan si sfoga solo con la zia Behice. In presenza delle donne dell'associazione, Hunkar fa un dono a Sermin, sperando di farla tacere, ma la nipote si sfoga con Fusun per la misera ricompensa ricevuta in cambio del suo eroico gesto: aver salvato la vita di Adnan dall'incendio del fienile.