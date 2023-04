Terra amara: Sermin apprende un’informazione molto importante | Trama 8 aprile 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di sabato 8 aprile 2023

Sermin e Hatip vengono beccati in flagranza di adulterio in quanto denunciati da Naciye (spinta da Hunkar) e finiscono in carcere in attesa di giudizio. Dopo la mossa di Yilmaz, Demir per forza di cose deve vendere ai soci tedeschi le quote della società che doveva trasformare in realtà il suo sogno di imprenditore internazionale.

Incitata da Hunkar, Naciye ha denunciato Sermin e Hatip per adulterio e i due ora si trovano in prigione. La detenzione finisce paradossalmente per portare un vantaggio a Sermin, la quale apprende da una sua compagna di cella degli incontri clandestini tra Hunkar e Fekeli; una volta ottenuta la scarcerazione, la donna prepara la sua vendetta andando sul luogo degli incontri e scattando alcune foto compromettenti. Hatip prosegue il suo doppio gioco, cercando da una parte il perdono della moglie e dall'altro parlando a Sermin di matrimonio. Sabahattin, ormai dallo scandalo di cui la moglie è stata protagonista, sembra scomparso dopo aver rassegnato le dimissioni all'ospedale.