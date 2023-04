Terra Amara: attentato contro Fekeli e Çetin, cosa succederà?

A Cukurova non si può mai stare troppo tranquilli; nemmeno quando non si hanno apparenti faide alle spalle. Non a caso, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) e il “fidato” Çetin Ciğerci (Aras Şenol) saranno il bersaglio di un pericoloso attentato. Cerchiamo dunque di capire meglio che cosa succederà…

Terra Amara, news: Fekeli convince Yilmaz a trasferirsi a Istanbul

La faccenda prenderà piede nel momento in cui, dopo la richiesta di Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) di non andarla più a trovare per nessun motivo in carcere, Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) accoglierà un consiglio di Fekeli e deciderà di trasferirsi a Istanbul con la moglie Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) per il bene del piccolo Kerem Ali.

Nel giorno prescelto per la partenza, sia Fekeli e sia Çetin porgeranno quindi i loro saluti alla coppia e al piccolino, per poi rimettersi in strada in direzione della fabbrica di cotone per continuare a svolgere le loro regolari mansioni. Quando saranno a circa metà del tragitto, la vettura sulla quale staranno viaggiando presenterà però dei problemi al motore, tant’è che Çetin deciderà di fermarsi per capire che cosa starà succedendo. Tutto ciò sarà però il frutto di una vera e propria trappola…

Terra Amara, spoiler: l’attentato a Fekeli e Çetin

Nell’istante in cui Çetin e Fekeli si fermeranno per scendere in strada, due uomini incappucciati cominceranno a fare fuoco verso di loro. Ovviamente sia Çetin e sia Fekeli si difenderanno a loro volta tirando fuori la pistola personale e, per fortuna, usciranno completamente illesi dallo scontro (a differenza di uno dei due attentatori che verrà ferito ad una gamba).

Appena si saranno messi in salvo, Fekeli avrà dunque un’intuizione sui possibili mandati dell’attentato: a detta di Ali Rahmet gli unici che avevano interesse a farlo fuori erano i due imprenditori arrivati qualche settimana prima a Cukurova per prendere possesso di tutte le industrie e i possedimenti degli abitanti. Si tratta degli stessi che agivano in combutta con Hatip Tellidere (Mehmet Polat) e che Fekeli ha bloccato chiedendo agli altri imprenditori di non vendere loro nulla.

Terra Amara, trame: ecco chi vuole fare del male a Fekeli

L’intuizione di Fekeli sarà quella giusta? Assolutamente sì. I mandanti saranno proprio i sopracitati imprenditori, disposti a tutto pur di diventare gli unici padroni dell’intera Cukurova. Proprio per questo, i due se la prenderanno con gli scagnozzi per non avere portato a termine il loro piano omicida, ma daranno l’impressione di non voler demordere riguardo alla futura uccisione di Fekeli.

Tale scenario preoccuperà parecchio Çetin, dato che prenderà un'iniziativa senza il permesso di Fekeli destinata a rimettere in gioco diverse dinamiche della telenovela turca…