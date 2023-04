Terra Amara: Behice sarà convinta che Fikret sia un impostore!

A Terra amara, l’arrivo improvviso di Fikret Fekeli (Furkan Palali) a Cukurova metterà agitazione nell’animo della dark lady Behice Hekimoglu (Esra Dermancıoğlu). Dato che vorrà entrare ad ogni costo in possesso delle ricchezze di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), la zia di Mujgan (Melike Ipek Yalova) si autoconvincerà del fatto che il giovane nipote dello stesso Fekeli sia un impostore e cercherà di fare il possibile per dimostrarlo…

Terra Amara, news: ecco chi è Fikret

Fikret entrerà in scena nel corso delle puntate italiane che appartengono alla terza stagione di Terra Amara. L’aitante giovanotto sarà il figlio di Musa, il fratello ormai defunto di Ali Rahmet Fekeli, che quest’ultimo ha cercato per oltre trent’anni senza mai trovare. Il padrino di Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) sarà dunque ben felice di riavere il nipote nella sua vita e gli darà immediata ospitalità nella tenuta.

Tale atteggiamento farà indisporre Behice, soprattutto nel momento in cui Yilmaz e Ali Rahmet convinceranno Fikret a lasciare per sempre la Germania, nazione in cui vive, per trasferirsi stabilmente a Cukurova e cominciare ad occuparsi degli affari di famiglia.

Preoccupata da questo risvolto, in primis perché Yilmaz avrà rifiutato di farsi adottare ufficialmente dal padrino, Behice vorrà fare il possibile per evitare che Fikret entri in possesso dei soldi dello zio e si convincerà di una strana teoria…

Terra Amara, spoiler: Behice è convinta che Fikret sia un impostore

Eh sì: grazie ai racconti delle pettegole Şermin (Sibel Tascioglu) e Füsun Arman (Yeliz Doğramacılar), Behice avrà modo di apprendere che Musa, il padre di Fekeli, era un uomo piuttosto basso di statura, a differenza dell’altissimo figlio. Proprio per questo, nel corso di un dialogo con Mujgan, Behice ventilerà l’ipotesi che Fikret possa essere un impostore, che magari ha ucciso il vero nipote di Ali Rahmet per appropriarsi dell’eredità del presunto zio.

Ovviamente, Mujgan non darà affatto peso alle farneticazione della zia, che però troverà una nuova pista da seguire quando Füsun e Sermin la metteranno al corrente del fatto che Fikret, quando aveva circa tre anni, si è ustionato gravemente sul petto, motivo per il quale dovrebbe avere ancora dei segni…

Proprio per questo, in una determinata serata, Behice deciderà di offrire una bevanda calda a Fikret, quando in sala ci saranno anche Mujgan e Ali Rahmet, ma piuttosto che dargliela nelle mani gliela rovescerà “incautamente” addosso. Dopo ciò, la Hekimoglu inviterà Fikret a levarsi la camicia che porta in modo tale da farlo restare a torso nudo e verificare se ha delle scottature nello stesso.

Fikret non cascherà nel tranello, anche perché non sopporterà i modi di fare di Behice, e si rifugerà in camera sua dove si leverà da solo la maglietta (e i segni tanto cercati dalla zietta non sembreranno esserci). Inutile dire però che questo particolare potrebbe anche non significare nulla, soprattutto perché l’indagine di Behice sarà partita da un pettegolezzo, non verificato, iniziato da Füsun e Şermin… Seguici su Instagram.