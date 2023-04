Terra amara, anticipazioni dal 23 al 29 aprile 2023

Una doppia nascita con ripercussioni diverse, una rissa, un pericoloso incendio. Vediamo cosa accadrà a Terra amara dal 23 al 29 aprile, ma vi anticipiamo che la soap turca sarà assente dai palinsesti il 24 e 25 aprile (farà festa per il ponte, così come Uomini e donne).

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da domenica 23 a sabato 29 aprile 2023

Demir torna dalla sua trasferta ad Ankara convinto di avere un grosso appalto “in tasca”, ma Sermin casualmente informa Hatip sui piani di Demir. Hatip li svela a Yilmaz e Fekeli, chiedendo loro di partecipare alla gara di appalto come soci, ma i due rifiutano perché vogliono partecipare da soli. Behice continua a corteggiare Fekeli. Sabahattin chiede a Julide di sposarlo.

Fekeli e Yilmaz hanno vinto la gara d’appalto indetta dal Ministero della Pubblica Istruzione, appalto che Demir pensava di essersi assicurato facendo in modo che fosse il solo a partecipare, invece una mossa a sorpresa di Sermin fa sì che il bando di gara finisca nelle mani di Hatip che a sua volta favorisce la partecipazione dell’azienda di Yilmaz e Fekeli. Zuleyha offende Mujgan accusandola ingiustamente di aver maltrattato il piccolo Adnan. Non riuscendo a scusarsi, Zuleyha chiama Yilmaz per chiedere la sua intercessione, ma durante il loro incontro va in travaglio. Nello stesso momento, Mujgan ha una forte emorragia e si reca in ospedale. I medici vorrebbero farla partorire perché rischia la vita, ma lei nega il suo consenso: il bambino nascendo prematuramente potrebbe rischiare la vita.

Mujgan e Zuleyha si ritrovano a partorire fianco a fianco, mentre le loro famiglie aspettano con trepidazione fuori dalla sala parto. Mentre Zuleyha partorisce una bambina perfettamente in salute, Mujgan affronta un parto prematuro dando alla luce un figlio che rischia di morire. Sabahattin promette a lei e Yilmaz che farà tutto il possibile affinché sopravviva. Il dolore dei genitori è inimmaginabile e Demir vorrebbe consolare Yilmaz, ma non riesce a trovare il coraggio di farlo.

Terra amara: nascono due bambini!

Mentre Saniye e Gulten distribuiscono vestiti ai bambini delle baracche, scoppia una rissa tra Husnu e Sabri con l’intento di appropriarsi di una nuova baracca dove trasferirsi; toccherà a Saniye fermarli e ricordare loro il concetto di solidarietà.

La nascita di Leyla Yaman e Kerem Ali Akkaya cambia le sorti delle rispettive famiglie. La prima, figlia di Zuleyha e Demir, scatena la gioia di Hunkar e di tutti i braccianti della tenuta, che ricevono in regalo per l’occasione una moneta d’oro. Ma per Saniye e Gaffur, che non possono avere figli, porta a una dolorosa riflessione. Ali Kerem, figlio di Mujgan e Yilmaz, essendo nato prematuro è in pericolo di vita. Questo getta nell’angoscia i genitori, Fekeli e Behice.

Hatip cerca di ingannare Naciye dicendole di dover correre in soccorso di un amico, mentre invece si reca ad un festino licenzioso. Naciye, però, lo segue e si prepara a smascherarlo. Sermin ha invitato a cena Sabahattin, nella speranza di riconquistarlo. Ma l’ex marito la gela, annunciandole il suo prossimo matrimonio con Julide.

Il figlio di Mujgan e Yilmaz è in gravi condizioni e la donna, straziata dal dolore, rifiuta la pietà e la compassione di chi le sta intorno. La piccola Leyla viene portata a casa e presto e per festeggiare viene organizzato un "Mevlit", una cerimonia per celebrare il suo arrivo. Mentre fervono i preparativi, Demir si reca dal procuratore Julide per sporgere denuncia contro Sermin. La donna è restia ad accogliere la richiesta data la sua relazione con Sabahattin, ma in seguito è lo stesso Sabahattin a darle il suo supporto. Mentre alla villa inizia la celebrazione, Saniye e Demir si recano alle baracche per portare offerte ai braccianti. Qui, Saniye si offre di portare la piccola Uzum alla villa mentre la madre si trova nei campi. I festeggiamenti però vengono interrotti da un incendio scoppiato nel fienile.