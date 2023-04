Terra Amara: Demir accuserà Mujgan di avere cercato di uccidere Zuleyha!

Se c’è una cosa a cui i telespettatori italiani di Terra Amara sono abituati sono senz’altro i colpi di scena ad alta tensione. Nelle puntate italiane della telenovela turca in onda tra qualche mese, una scoperta di Demir Yaman (Murat Unalmis) solleverà un vero e proprio vespaio che rischierà di fare precipitare la situazione ad un punto di non ritorno. E tutto ciò, neanche a dirlo, avrà a che fare con il “falso” tentativo di suicidio della moglie Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek)…

Terra Amara, news: il tentato omicidio di Zuleyha

Già sapete che Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) tenterà di uccidere Zuleyha appena la cattivissima zia Behice (Esra Dermancıoğlu) le farà credere attraverso un’epistola falsa che la rivale era intenzionata a rivelare a Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) che è lui e non il marito Demir il padre del piccolo Adnan.

Su tutte le furie, Mujgan darà dunque appuntamento a Zuleyha nelle boscaglie vicine alla tenuta dei Yaman spacciandosi per Yilmaz e, dopo essersi palesata, vorrà obbligare la donna ad impiccarsi (motivo per il quale le punterà contro una pistola). Tra le due si verrà quindi a creare una colluttazione fisica, che culminerà quando Mujgan sparerà per errore alla Altun all’altezza del cuore.

Terra Amara, trame: Şermin fa la spia a Demir

Occhio però ai successivi accadimenti: piuttosto che denunciarla, una volta che si sarà ripresa da una difficile operazione, Zuleyha manterrà il silenzio su ciò che le ha fatto Mujgan ma, al tempo stesso, darà il via alla sua personale vendetta rivelando a Yilmaz che Adnan è suo figlio. Accantonato lo shock iniziale, Akkaya darà ascolto alla sua ex ed inizierà ad organizzare una fuga, al suo fianco, in direzione della Germania. Un piano che, ovviamente, includerà anche Kerem Alì, il figlio che ha avuto proprio da Mujgan.

In questa difficile fase, Zuleyha potrà dunque contare sull’aiuto di Gulten (Selin Genc), l’unica a conoscenza di tutta la verità. Un dialogo tra le amiche verrà però ascoltato inavvertitamente da Şermin (Sibel Taşçıoğlu), che penserà di fare la spia a Demir rivelandogli appunto di avere appreso che è stata Mujgan a sparare alla consorte!

Terra Amara, spoiler: Demir accusa Mujgan di avere tentato di uccidere Zuleyha!

Possiamo dunque anticiparvi che Demir darà veridicità alle parole di Şermin appena la perizia della pistola confermerà che la stessa appartiene a Yilmaz. A quel punto, Yaman si presenterà nella tenuta di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) e, con in mano la stessa, non esiterà ad accusare la dottoressa Hekimoglu del crimine.

Nonostante Behice, che cercherà invano di cacciare Demir dall’abitazione, Mujgan non riuscirà a trattenere il suo nervosismo, con Fekeli che comprenderà immediatamente che la “nuora” si è davvero macchiata del tentato assassinio. A quel punto la situazione richiederà l’intervento di Yilmaz, che stabilirà un patto con Demir per convincerlo a non spedire la consorte in carcere.

In pratica, Akkaya firmerà un foglio dove accuserà Mujgan di ciò che è successo a Zuleyha, che Demir potrà utilizzare qualora lui dovesse acquistare le quote della società familiare che Hunkar (Vahide Percin), in contrasto con il figlio per via di Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), gli ha servito su un “vassoio d’argento”.

Si creeranno quindi i presupposti per la nascita di un vero e proprio patto di silenzio tra Demir e Yilmaz, ma l'ennesimo colpo di scena non tarderà ad arrivare…