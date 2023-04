Terra Amara: Demir comprerà una casa, ma non per lui. Ecco per chi

La morte del cattivissimo Hatip Tellidere (Mehmet Polat) aprirà uno scenario decisamente interessante nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Una volta che apprenderà che il marito è passato a miglior vita, Naciye (Şirin Öten) deciderà infatti di vendere la casa coniugale per trasferirsi lontana da Cukurova. Quando lo scoprirà, Demir Yaman (Murat Unalmis) deciderà dunque di acquistarla, facendo l’ennesimo torto alla madre Hunkar (Vahide Percin)…

Terra Amara, news: le indagini sulla morte di Hatip

Se ci avete letti precedentemente, sapete sicuramente già che Hatip verrà ucciso accidentalmente da Gaffur Taşkın (Bülent Polat) durante uno scontro fisico. Piuttosto che costituirsi, l’ex capomastro occulterà il cadavere dell’imprenditore, ormai braccato dalla polizia per l’omicidio di Cengaver Çimen (Kadim Yaşar). In ogni caso, dopo qualche giorno, il corpo di Hatip verrà ritrovato e partiranno immediatamente le indagini, che non ci concentreranno su Gaffur poiché gli inquirenti valuteranno tutt’altra pista.

A piangere per la morte di Hatip ci sarà quindi Naciye, anche se sarà stata lei a denunciarlo per l’omicidio di Cengaver. Un’iniziativa che la donna prenderà dopo aver ricevuto dal marito la richiesta ufficiale di divorzio, che l’uomo aveva presentato per poter poi sposare Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu). Una volta sepolto il marito, Naciye deciderà quindi di trasferirsi insieme ai suoi figli lontana da Cukurova e metterà in vendita la sua casa…

Terra Amara, trame: la frattura tra Hunkar e Demir

In questa storyline si inserirà molto presto Demir, allontanato dalla madre Hunkar per avere affidato per un lungo periodo i piccoli Leyla e Adnan alle cure dell’ex cantante Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), ossia l’amante del defunto padre Adnan.

Tale frattura diventerà ancora più grande quando, nel bel mezzo dei festeggiamenti per il matrimonio del dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) e del Pubblico Ministero Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk), Demir prenderà la parola per invitare tutti i residenti di Cukurova a rispettare Sevda, dichiarando che per lui è come una seconda mamma.

Da un lato Hunkar risponderà pubblicamente al figlio, sottolineando che Sevda è appena diventata la sua prima madre perché lei intende “ripudiarlo”; dall’altro lo stesso Demir andrà dritto per la sua strada e continuerà a riempire di attenzioni Sevda, che dal suo punto di vista è l’unica persona che le è sempre stata accanto senza mai giudicarlo!

Terra Amara, spoiler: Demir compra la casa di Naciye e la regala a Sevda!

La storyline, già decisamente complicata, sembrerà arrivare ad un punto di non ritorno quando Demir acquisterà la casa messa in vendita da Naciye e la regalerà a Sevda, invitandola a trasferirsi il prima possibile a Cukurova per stare accanto a lui, suo figlio. Inizialmente, Sevda tenterà di dire di no, precisando che forse è bene che si chiarisca con Hunkar, ma alla fine sarà Demir ad avere la meglio e la cantante accetterà il costosissimo dono.

Ma come reagirà Hunkar appena scoprirà il regalo fatto da Demir? Come facilmente prevedibile, andrà su tutte le furie e preparerà una controffensiva, proponendo a Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) di acquistare le sue quote della società fondata da Adnan. Una ripicca che non piacerà affatto a Demir… Seguici su Instagram.