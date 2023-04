Terra Amara: Demir farà un “piccolo” ma importante errore, ecco quale

In quale luogo Demir Yaman (Murat Ünalmış) nasconderà i piccoli Adnan e Leyla appena la madre Hünkar (Vahide Perçin) si ribellerà al suo ordine, permettendo a Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) di rivederli durante un colloquio in carcere? Sarà questa la domanda che si porranno tutti i residenti della tenuta Yaman nelle prossime puntate italiane di Terra Amara…

Terra Amara, news: Zuleyha e Demir, un matrimonio ormai compromesso

La storia si delineerà nel momento in cui Zuleyha tenterà di uccidere Demir sparandogli dei colpi di pistola in pieno petto: una mossa “folle”, che la donna prenderà quando lui le impedirà di entrare nella tenuta e di vedere i propri figli poiché, a causa di un video inviatogli da Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova), riterrà erroneamente che la consorte abbia cominciato una relazione extraconiugale con l’ex fidanzato Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş).

Stremata per tutti i soprusi subiti, Züleyha perderà quindi il lume della ragione e cercherà di sbarazzarsi di Demir, che però si riprenderà in appena un mese: giusto il tempo necessario per presentarsi all’udienza del processo a Zuleyha e testimoniare che voleva ucciderlo per essere libera di rifarsi una vita al fianco di Yilmaz. Tali parole convinceranno il giudice a trattenere la Altun in carcere…

Terra Amara, trame: Demir porta Adnan e Leyla lontano da Cukurova

Sicuro di aver vinto, perché considererà la moglie morta a tutti gli effetti, Demir dovrà presto fare i conti con Hunkar, che – considerando del tutto ingiusto il trattamento che il figlio starà riservando a Zuleyha – un giorno porterà Adnan e Leyla in carcere senza il suo consenso. Quando si renderà conto di ciò che ha fatto la madre, Yaman andrà quindi su tutte le furie e porterà via i bambini da Cukurova per portarli in un posto sicuro.

Da un lato Züleyha si dispererà ancora di più quando, nel corso di una visita in carcere, Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) si lascerà sfuggire che Adnan e Leyla non si trovano più nel paesello; dall’altro anche Hünkar tenterà invano di convincere il figlio a riportare i nipotini a casa.

La soluzione all’enigma potrebbe però arrivare da un “piccolo” personaggio…

Eh sì: Üzüm (Neva Pekuz) – la figlia “adottiva” di Saniye (Selin Yeninci) e Gaffur Taşkın (Bülent Polat) – salirà di nascosto sull’auto del Yaman mentre starà giocando a nascondino con un suo coetaneo. La mossa della bimba, seppur del tutto casuale, farà quindi da apripista ad una vera e propria svolta nella trama, che diventerà sempre più complessa con il proseguire della narrazione.

Possiamo infatti anticiparvi che, dopo essersi reso conto della sua presenza nella vettura, Demir porterà Üzüm a mangiare un boccone e, di fronte alle sue continue domande, finirà per dirle il nome della persona che si starà prendendo cura di Adnan e Leyla, chiedendole di mantenere il segreto. Ma Üzüm rispetterà davvero la parola data o si lascerà sfuggire il segreto?