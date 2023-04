Terra Amara: Demir non potrà vedere Zuleyha e i bambini, ecco perché

Nervi a fior di pelle nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Delusa dal fatto che Demir (Murat Unalmis) non abbia mai smesso di avere dei rapporti con Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), l’ex amante del padre Adnan, Hunkar Yaman (Vahide Percin) deciderà infatti di tagliare ogni ponte con il figlio, al quale impedirà addirittura di entrare nella tenuta, dando inizio ad una nuova fase del loro legame…

Terra Amara, news: ecco perché Hunkar ce l’avrà con Demir

Tutto comincerà nel momento in cui Demir si convincerà erroneamente del fatto che la moglie Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) abbia cominciato una relazione extraconiugale con il nemico Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes). A quel punto, per punire la donna, Yaman porterà via i piccoli Adnan e Leyla dalla tenuta e non rivelerà nemmeno a Hunkar il luogo nel quale li ha nascosti.

La stessa Hunkar resterà dunque esterrefatta quando apprenderà che Demir ha affidato i bimbi alle cure di Sevda, la donna per la quale il marito Adnan ha messo in discussione il loro matrimonio, ed intimerà al figlio di non farsi più vedere perché non intende perdonarlo per l’affronto subito. Parole che l’uomo non prenderà troppo sul serio…

Terra Amara, trame: il presunto tentativo di suicidio di Zuleyha

Eh sì: la storyline avrà infatti un nuovo sviluppo quando Mujgan (Melike Ipek Yalova) si lascerà manipolare dalla zia Behice (Esra Dermancıoğlu) e tenterà di costringere Zuleyha ad impiccarsi puntandole contro una pistola. Tra le due donne si verrà così a creare uno scontro fisico, che terminerà quando Mujgan farà partire per errore un colpo dall’arma da fuoco; tale colpo ferirà la Altun quasi all’altezza del cuore.

Dato che Zuleyha non denuncerà Mujgan, Demir penserà che la moglie abbia tentato il suicidio e si pentirà di tutto il male che le ha fatto, ragione per cui non si opporrà quando Hunkar le farà vedere i bambini. Anche in questo caso, il colpo di scena sarà presto servito…

Terra Amara, spoiler: Hunkar impedisce a Demir di entrare nella tenuta!

Memore della complicità che Demir ha sempre avuto con Sevda, al fine di rispettare l’ultimo desiderio del padre di non abbandonare per nessun motivo la sua amante, Hunkar deciderà infatti di impedire al consanguineo ogni possibile accesso alla tenuta e non esiterà a sparare dei colpi in aria con il proprio fucile quando lui pretenderà che gli uomini di guardia lo lascino passare.

Insomma, Demir non potrà entrare nella sua stessa casa e, di conseguenza, non potrà vedere né Zuleyha e né Adnan e Leyla, ai quali invece Hunkar darà alloggio. Un vero e proprio rovescio della medaglia che sconvolgerà e farà arrabbiare allo stesso tempo Demir, ormai in forte contrasto con la madre a causa della new entry Sevda… Seguici su Instagram.