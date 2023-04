Terra Amara: Demir testimonierà contro Zuleyha! Nessuna pietà!

Nessuna pietà per la moglie Züleyha Altun (Hilal Altınbilek). Sarà questa la “filosofia” che cercherà di seguire Demir Yaman (Murat Ünalmış) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Certo del fatto che il loro matrimonio sia definitivamente compromesso, l’uomo farà un’azione che rischierà per compromettere per sempre la libertà della donna…

Terra Amara, news: Züleyha spara a Demir

Tutto partirà quando, stanca di tutti i soprusi subiti, Zuleyha deciderà di ribellarsi all’ultima cattiva azione di Demir, che deciderà di cacciarla dalla tenuta e non farle più vedere i piccoli Leyla e Adnan. Ciò, come già sapete, accadrà quando l’uomo visionerà un video apparentemente compromettente con la Altun e con Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş), mandatogli dalla sempre più impazzita Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova).

A quel punto, dopo aver tentato addirittura di suicidarsi spargendosi il corpo di benzina per poi darsi fuoco, Zuleyha andrà letteralmente di matto e sparerà diversi colpi al petto di Demir con una pistola rubata a Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık). Per la donna scatteranno ovviamente le manette ai polsi, mentre Demir si riprenderà dopo circa un mese grazie all’intervento tempestivo dei medici, capeggiati da Sabahattin Arcan (Turgay Aydın). Al termine della convalescenza del Yaman, per la Altun cominceranno quindi dei nuovi guai…

Terra Amara, spoiler: Demir testimonia contro Züleyha

Eh sì: anche se la madre Hünkar (Vahide Perçin) lo inviterà a “redimere” la figura della consorte di fronte alle malelingue degli abitanti di Cukurova, anche per evitare che Adnan e Leyla vengano esposti al giudizio di tutti quanti, Demir si lascerà sopraffare dall’odio e si presenterà nell’aula del tribunale per testimoniare contro la moglie, asserendo che la donna ha volutamente tentato di ucciderlo per liberarsi di lui e vivere finalmente felice al fianco di Yilmaz.

Sentite tali parole, che manderanno letteralmente a monte la difesa studiata dal Pubblico Ministero Jülide Yalçınkay (Alayça Öztürk), il giudice si esprimerà dunque nuovamente sulla messa in libertà di Zuleyha, che dovrà quindi restare in carcere…

Terra Amara, trame: Demir e Yilmaz in cella!

In ogni caso, possiamo anticiparvi che, in un certo senso, Demir non la passerà liscia: nel sentire la sua testimonianza, Yilmaz andrà in escandescenze e comincerà ad aggredirlo fisicamente. A tale provocazione, il Yaman coglierà rispondendo a sua volta con lo scontro fisico e dunque, per volere del giudice, sia Demir e sia Yilmaz dovranno quindi passare una notte in cella. L'ennesima litigata tra gli uomini che però non alleggerirà la posizione di Zuleyha, ormai sempre più certa del fatto che non rivedrà mai più i suoi figli…