Terra Amara: Gülten e Çetin, nozze rimandate! Ecco perché

Pur essendo profondamente innamorati l’uno dell’altra, Gülten Taşkın (Selin Genç) e Çetin Ciğerci (Aras Şenol) dovranno aspettare un po’ prima di coronare il loro sogno d’amore. Non a caso, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, decideranno di rimandare le loro nozze. Scopriamo insieme per quali motivi…

Terra Amara, news: Zuleyha in carcere

In primis, tutto partirà nel momento in cui Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) sparerà al marito Demir Yaman (Murat Ünalmış), colpevole di averle impedito di vedere i piccoli Adnan e Leyla poiché erroneamente convinto del fatto che abbia intrecciato una relazione extraconiugale con l’ex fidanzato Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş).

Dato il sincero legame di amicizia con lei, Gülten non potrà fare a meno di entrare in empatia con Züleyha, soprattutto quando, dopo essersi ripreso dallo sparo, Demir si presenterà al processo per testimoniare in suo sfavore, costringendola di fatto a trascorrere altro tempo in carcere. Tuttavia, a pesare sulla felicità dei due giovani ci sarà pure un altro evento…

Terra Amara, trame: il tentato suicidio di Müjgan

Eh sì: dato che si sentirà in parte responsabile dell’incarcerazione di Zuleyha, perché sarà stata proprio lei a mandare a Demir un suo video compromettente in compagnia di Yilmaz, la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) si farà sopraffare dal peso delle sue cattive azioni e, quando Akkaya persisterà con l’idea di porre fine al loro matrimonio tramite il divorzio, tenterà di togliersi la vita immergendosi in una vasca piena d’acqua e tagliandosi le vene dei polsi.

A salvarla, fortunatamente, ci penserà la zia Behice (Esra Dermancıoğlu), ma quanto accaduto sconvolgerà tutti gli abitanti di Cukurova, compreso Çetin, ormai da tempo al servizio di Yilmaz, di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) e di tutta la famiglia. Proprio per questi accadimenti, i due innamorati si troveranno costretti a prendere una sofferta decisione…

Terra Amara, spoiler: Gülten e Çetin rimandano le nozze

Possiamo infatti anticiparvi che, data tutta la sofferenza che avranno intorno a loro, Gülten e Çetin parleranno francamente tra di loro e esprimeranno il desiderio di sposarsi quando tutte le persone care non staranno più patendo tante sofferenze. Insomma, le nozze saranno soltanto rimandate… ma fino a quando? Seguici su Instagram.