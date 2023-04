Terra Amara: Hatip sarà umiliato davanti a tutti! Ecco come e perché

Pur facendola spesso franca, anche i cattivi delle telenovele a volte subiscono delle grosse umiliazioni. Non a caso, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, il losco Hatip Tellidere (Mehmet Polat) riceverà ciò che si merita dalla moglie Naciye (Şirin Öten) e dalla scaltra Saniye (Selin Yeninci)…

Terra Amara, news: Saniye scopre il debito tra Gaffur e Hatip

La faccenda si delineerà quando Saniye scoprirà che il marito Gaffur (Bülent Polat) ha un grosso debito con Hatip. Dopo le dovute “indagini”, il capo dei braccianti dei Yaman riuscirà a capire come si sono svolti i fatti, ossia che è stato proprio il Tellidere a dare ordine ai suoi uomini di derubare Gaffur per poi fargli contrarre un debito con lui. Una mossa ben studiata da Hatip, poiché era consapevole che Gaffur non si sarebbe mai presentato a mani vuote da Hünkar (Vahide Perçin) dopo essersi fatto ingannare con le sue 100.000 lire turche.

Fatto sta che Saniye scoprirà tutto l’arcano, ma a sorpresa sceglierà di non chiedere lumi a Hatip ma a Naciye. Quest’ultima si dirà quindi certa della colpevolezza del marito, cosa che la spingerà ad aprire la cassa del Tellidere e a restituire a Saniye il “pagherò” del debito con cui inchiodava Gaffur. Insomma, l’x capomastro risolverà il problema con Hatip solo grazie all’intervento di Saniye. La questione sarà però destinata a continuare…

Terra Amara, trame: Hatip continua a minacciare Gaffur

Eh sì: appena comprenderà che Naciye non si è schierata dalla sua parte, Hatip penserà di continuare a fare il gradasso con Gaffur e si presenterà alla tenuta dei Yaman in orario notturno per intimidirlo e sottolineargli che, presto o tardi, dovrà restituirgli il “pagherò” perché non intende affatto lasciar perdere il debito che ancora gli deve.

La tensione tra i due uomini, ovviamente, sarà abbastanza palpabile: da un lato Gaffur preciserà che per merito di Saniye il debito è ormai colmato, dall’altro Hatip persisterà con il suo solito modo di fare irruente e metterà addirittura le mani addosso a Gaffur, che a quel punto farà fatica a difendersi.

Terra Amara, spoiler: Hatip umiliato pubblicamente

Nel giro di qualche minuto, la situazione si ritorcerà però contro Tellidere: possiamo anticiparvi che, in primis, a bloccare la discussione sarà Saniye, che farà partire un colpo in aria dal suo fucile per far sì che Hatip molli la presa su Gaffur. Come se non bastasse, pochi attimi dopo giungerà sul posto anche Naciye, la quale ribadirà di fronte a tutti i presenti – Hünkar compresa – che il marito non è altro che un ladruncolo capace di prendersi gioco di chiunque.

Naciye ricostruirà dunque tutta la dinamica del furto subito da Gaffur, svelando a Hünkar che si è impadronito illecitamente dei suoi soldi per poi cercare di procurarsene degli altri tramite l’estorsione. Una vera e propria umiliazione per il capo degli industriali di Cukurova, che dovrà cercare ad ogni costo di ripulirsi dalla nomea che Naciye gli avrà messo addosso… ma ci riuscirà? Seguici su Instagram.